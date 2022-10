Italia-Argentina: Gualtieri presenta a Buenos Aires candidatura di Roma a Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di avviare una sinergia tra imprese italiane ed argentine in vista degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel progetto di candidatura all'Expo 2030 sono stati al centro anche di una riunione tenuta sempre nella giornata di oggi da Gualtieri presso il ministero dell'Economia argentino. Il primo cittadino romano è stato ricevuto da una delegazione del dicastero composta dalla segretaria per le Relazioni economiche internazionali, Cecilia Todesca; dal segretario per le Relazioni finanziarie internazionali, Marco Lavagna; e dal segretario per gli Idrocarburi, Federico Bernal. Al centro dei colloqui la cooperazione industriale Italia-Argentina nel settore delle rinnovabili, l'innovazione nel settore Oil&Gas e del trasporto sostenibile. Presenti all'incontro anche i rappresentanti di imprese italiane dei settori dell'energia e del trasporto sostenibile come Enel, Tozzi Green, Saipem, Iveco, Nuovo Pignone e Sace. (segue) (Abu)