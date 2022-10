Italia-Argentina: Gualtieri presenta a Buenos Aires candidatura di Roma a Expo 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, in una conferenza stampa, Gualtieri ha espresso il suo punto di vista sui temi dell'agenda del summit affermando che "non c'è lotta al cambiamento climatico senza una lotta per ridurre le iniquità". "Ovunque si viva devono essere garantiti gli stessi servizi e le stesse infrastrutture e bisogna iniziare ad agire in primo luogo dalle aree più carenti", ha affermato il sindaco al termine di un pannello centrato sul tema delle "Città dei 15 minuti", un modello di metropoli sostenibile proposto dall'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, e che prevede lo sviluppo di micro aree autosufficienti in termini di offerte di servizi. Accompagnato dalle omologhe di Parigi, Anne Hidalgo, di Barcellona, Ada Colau, e di Bogotà, Claudia Lopez, Gualtieri ha affermato che nel caso di Roma, "bisogna iniziare dove ci sono i maggiori problemi". "Le città saranno in grado di prosperare solo quando saranno garantiti a tutti gli stessi diritti". (segue) (Abu)