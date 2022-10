Difesa: Usa smentiscono sequestro navi senza pilota da parte dell’Iran nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quinta flotta degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffusa dall’Iran sul presunto sequestro nelle acque del Mar Rosso di due navi Usa “unmanned”, ovvero capaci di operare senza equipaggio a bordo. “Le notizie dall'Iran non sono vere. La Quinta flotta continua a far funzionare i suoi sistemi in tutto il Medio Oriente, in conformità con il diritto internazionale e senza interruzioni”, riferisce l’account Twitter della flotta statunitense basata a Manama, in Bahrein. In precedenza, il comandante della Marina della Repubblica islamica dell’Iran, Shahram Irani, aveva annunciato il sequestro di due imbarcazioni statunitensi senza equipaggio “in un’operazione di scorta e di sicurezza” nelle acque internazionali del Mar Rosso, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Lo scorso 2 settembre, la Marina iraniana aveva sequestrato due droni - disarmati - statunitensi nel Mar Rosso. (Irt)