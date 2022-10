Onu: donne mediatrici protagoniste di un evento organizzato dall’Italia alle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, insieme a Un Women (la più grande agenzia Onu per i diritti delle donne), la Rete delle donne mediatrici del Mediterraneo (Mwmn) e la rappresentanza marocchina, ha organizzato oggi alle Nazioni Unite un evento dedicato al ruolo delle donne mediatrici negli sforzi di pace, nel quadro della Settimana “Donne, pace e sicurezza”. Lo riferisce una nota. Il rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, ha dichiarato nel suo discorso introduttivo che l’evento rappresenta “un tributo alle donne mediatrici sul campo, ma anche una occasione per innescare una riflessione critica sulle sfide e sulle opportunità che abbiamo davanti”. I lavori sono stati aperti da Loredana Teodorescu, a capo della Rete delle donne mediatrici del Mediterraneo (Mwmn) e presidente di Wiis Italy (Women in international security). (segue) (Was)