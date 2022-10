Onu: donne mediatrici protagoniste di un evento organizzato dall’Italia alle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma ha visto poi un panel interamente al femminile, composto da Begona Olazabal, rappresentante di Un Women in Libia; Ouided Bouchamaoui, Premio Nobel per la pace nel 2015 e componente della rete Mwmn; Anna Cervi, ex direttrice Paese del Norwegian Refugee Council in Siria; e Farida Jaidi, diplomatica e membro fondatore del Moroccan Women Mediators. Le conclusioni sono state affidate a Irene Fellin, rappresentante speciale della Nato per l’agenzia Donne, pace e sicurezza. La rete Mwmn rappresenta una “best practice” italiana nel mondo, lanciata su iniziativa del nostro Paese nell’ottobre del 2017 per promuovere l’uguaglianza di genere e favorire l'inclusione delle donne nei processi di pace, negli sforzi di mediazione e nella costruzione della pace nella regione mediterranea. Oggi comprende 60 mediatrici provenienti da 21 Paesi. "Le donne si sono dimostrate estremamente efficaci nel proteggere i civili, nell'accedere alle comunità e nel creare rapporti di fiducia con le popolazioni locali, in particolare con i più vulnerabili: la stessa efficacia è dimostrata nei settori del peacebuilding e peacekeeping”, ha detto Massari. (segue) (Was)