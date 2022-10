Iran: leader sunnita Abdolhamid accusa guida suprema Khamenei del massacro in Balucistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Sistan Balochistan, l’Iran teme una ribellione più ampia della minoranza dei beluci che professa l’islam sunnita, a differenza dello sciismo, professato dalla maggioranza degli iraniani e fondamento della teocrazia su cui si fonda la Repubblica islamica. Il Sistan Balochistan è la seconda regione dell’Iran per estensione e confina con l’Afghanistan e il Pakistan. Dal 2004 nella regione è in corso un conflitto a bassa intensità tra le forze di sicurezza iraniane e i movimenti ribelli beluci considerati da Teheran come gruppi terroristici che hanno compiuto assalti e attentati, soprattutto contro i Guardiani della rivoluzione iraniana. (Res)