Usa: poliomielite a New York, Cdc valutano ritorno del vaccino da assumere per via orale

- I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie negli Stati Uniti (Cdc) stanno valutando la possibilità di riprendere ad utilizzare un vaccino contro la poliomielite da assumere per via orale, per contrastare l’epidemia che sta interessando l’area metropolitana della città di New York. Jannell Routh, leader del team dedicato dei Centri, ha dihiarato all’emittente “Cnbc” che sono attualmente in corso discussioni con le autorità cittadine e con lo Stato di New York. “Si tratta di un processo che richiederà del tempo”, ha precisato. Il vaccino da assumere per via orale contro la poliomielite è stato ritirato dal mercato Usa nel 2000, perché contiene al suo interno un virus depotenziato, che in ogni caso ha possibilità molto basse di mutare nella forma virale letale per gli esseri umani. (Was)