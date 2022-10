Siria: missili israeliani contro l'aeroporto internazionale di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difese aeree della Siria si sono attivate per sventare un presunto attacco missilistico israeliano contro la capitale Damasco e le regioni meridionali. Fonti militari riferiscono all'agenzia di stampa ufficiale siriana "Sana" che "la maggior parte dei missili del nemico sono stati intercettati e distrutti". L'agenzia parla di "danni materiali", senza però fornire ulteriori dettagli. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), gruppo basato a Londra ma presente sul terreno con una rete di attivisti, "i missili israeliani hanno colpito l'area vicino all'aeroporto internazionale di Damasco e al Rif Dimashq meridionale". L'ultimo attacco di questo tipo risale al 17 settembre scorso. Secondo il Sohr si tratterebbe del 26esimo bombardamento israeliano in Siria nel 2022. (Res)