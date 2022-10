Governo: Rauti (Fd'I), buon lavoro a Eugenia Roccella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Auguri di buon lavoro ad Eugenia Roccella neo ministro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità. Giorgia Meloni con questa scelta ha confermato la centralità per FdI e il nuovo esecutivo del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla tutela delle Pari opportunità. Da anni denunciamo l'assenza di politiche di sistema per le famiglie e la demografia, e questo mentre i nuclei familiari si sono impoveriti e il tasso di natalità è crollato al suo minimo storico. Le politiche per le famiglie e la battaglia contro il declino demografico sono per noi centrali. Così come da tempo portiamo avanti una battaglia, anche culturale, sul piano delle Pari opportunità. Sono certa che Eugenia Roccella, di cui da tempo conosco ed apprezzo le competenze, saprà lavorare per mettere in atto politiche capaci di sostenere le famiglie in questa difficile congiuntura ed allargare il perimetro delle tutele delle pari opportunità". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili.(Rin)