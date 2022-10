Governo: Fratoianni (Si), manca dicastero Colonie e quello delle Corporazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'elenco dell'onorevole Meloni delle 'nuove' denominazioni dei ministeri manca solo il dicastero delle Colonie e quello delle Corporazioni, per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "A questo disegno profondamente ideologico della destra - prosegue il leader di Si - si accompagna una compagine di governo di livello mediocre, che non riuscirà a dare risposte ai problemi del Paese, se non aggravarli. Da questa sera ci sono mille motivi in più - conclude Fratoianni - per promuovere ed organizzare l'opposizione in Parlamento e nel Paese". (Com)