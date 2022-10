Colombia-Venezuela: ambasciatore Benedetti, compagnia Laser autorizzata a volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia venezuelana Láser è stata autorizzata ad effettuare voli tra il Venezuela e la Colombia con sette frequenze settimanali. Lo ha riferito l'ambasciatore colombiano in Venezuela, Armando Benedetti, tramite il suo account Twitter. Le rotte che la compagnia aerea servirà al momento sono Caracas-Bogotá e Maracaibo-Bogotá, ma non sono state diffuse informazioni su un costo indicativo del biglietto né su quando si terrà il primo volo. In precedenza, il governo colombiano non ha autorizzato le operazioni della compagnia statale venezuelana Conviasa nel suo territorio a causa delle sanzioni statunitensi. Secondo Washington Caracas ha giocato un ruolo nelle operazioni di corruzione del presidente Nicolas Maduro e non escludono che i suoi aerei abbiano servito anche sulle rotte del traffico di droga.(Vec)