Usa: Casa Bianca, cittadini devono sapere cosa è realmente accaduto il 6 gennaio 2021

- I cittadini statunitensi devono sapere cosa è realmente accaduto il 6 gennaio 2021, perché avvenimenti del genere non si ripetano in futuro. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing virtuale con i giornalisti. Rispondendo ad una domanda sul mandato di comparizione che la commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio ha emesso nei confronti dell’ex presidente Usa, Donald Trump, la portavoce ha ricordato che il 6 gennaio 2021 “è stato uno dei giorni più bui della nostra storia, e l’assalto al Campidoglio rappresenta un attacco alla democrazia: è importante arrivare alle cause che hanno portato a questi avvenimenti”. (Was)