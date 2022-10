Haiti: consigliere Usa, sanzioni Onu a gruppi armati dimostrano impegno della comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni approvate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dei gruppi armati attivi ad Haiti è una prova ulteriore di quanto la comunità internazionale sia determinata a risolvere la crisi umanitaria nel Paese. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. “Il sostegno unanime al testo presentato da Usa e Messico consentirà di colpire non solo chi è direttamente coinvolto nella violenza che sta interessando Haiti, ma anche i finanziatori di questi gruppi”, ha detto, ribadendo il sostegno Usa al popolo haitiano. (Was)