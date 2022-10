Governo: Cattani (Farmindustria), auguri buon lavoro, Schillaci saprà affrontare al meglio sfide Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo, anche a nome delle imprese farmaceutiche associate a Farmindustria, l’augurio di buon lavoro alla presidente Giorgia Meloni e al nuovo governo nel suo complesso che è chiamato sin da subito a intervenire in un quadro economico difficile”. Lo ha dichiarato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. “Un augurio particolare – ha proseguito – va al ministro della Salute, professor Orazio Schillaci. Sono certo che con le sue altissime competenze e la sua storia professionale saprà affrontare al meglio le sfide di un sistema sanitario messo a dura prova dalla pandemia”. “La Sanità in Italia – ha sottolineato – chiede una governance con regole flessibili e davvero adeguate ai tempi per garantire l’accesso rapido e omogeneo alle cure a tutti i cittadini”. “Per questo è necessario – ha concluso Cattani – un approccio sempre più orientato a considerare la salute un investimento e non un costo per il bene del Paese e per la sua crescita”. (Rin)