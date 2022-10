Italia-Argentina: Gualtieri presenta a Buenos Aires candidatura di Roma a Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato oggi a Buenos Aires la candidatura della capitale italiana all'Esposizione universale 2030. Lo ha fatto nel corso di un evento organizzato presso l'ambasciata italiana in presenza di autorità del governo argentino, del mondo imprenditoriale, della cultura e dello spettacolo. "Penso che l'Argentina sia un partner naturale del nostro progetto di Expo", ha detto Gualtieri che si trova nella capitale argentina per partecipare al summit C40. "Abbiamo deciso di realizzare un Expo pienamente sostenibile e innovativa immaginata per lasciare una traccia permanente di rigenerazione urbana sostenibile e inclusiva", ha aggiunto il sindaco di Roma, secondo il quale "il profondo legame culturale e storico, i valori condivisi tra i due Paesi, saranno elementi che renderanno particolarmente forte e particolarmente fruttuosa la collaborazione tra Italia ed Argentina nell'ambito dell'Expo". "Ci proponiamo di chiedere il sostegno alla nostra Expo non solo come un evento singolo ma come una piattaforma di cooperazione intorno ad una ricerca comune sui grandi temi del nostro futuro", ha detto. (segue) (Abu)