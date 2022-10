Pa: assessore Roma, 1300 assunzioni nel 2022, servono poteri speciali e risorse per ulteriori nuovi posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale con riferimento al personale "soffre di un grave problema strutturale, derivante da oltre un decennio di blocco del turn over: un organico che al 31 dicembre 2002 contava 27.358 risorse umane si è progressivamente ridotto a 23.441 unità al 31 dicembre 2014, a 23.068 al 31 dicembre 2015, a 24.000 al 31 dicembre 2016, a 23.745 al 31 dicembre 2017, a 23.113 al 31 dicembre 2018, a 23.483 al 31 dicembre 2019, a 23.114 al 31 dicembre 2020, a 22.083 al 31 dicembre 2021; al 30 settembre 2022 i dipendenti in servizio erano 21.998 e arriveranno intorno a 22.500 a fine anno, con una lieve ripresa resa possibile dall'immissione in servizio di 1.300 unità". Così in una nota Andrea Catarci, assessore alle politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. "I dati sopra riportati stanno a testimoniare come negli anni della giunta Raggi il trend al ribasso sia proseguito e i presunti risultati positivi esistano solo nelle parole dei suoi esponenti. Il numero di nuove assunzioni che sarebbe necessario effettuare ammonta a diverse migliaia ma, purtroppo, i vincoli di spesa e i margini di incremento previsti dalla legge non consentono di raggiungere questo obiettivo". (segue) (Com)