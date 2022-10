Pa: assessore Roma, 1300 assunzioni nel 2022, servono poteri speciali e risorse per ulteriori nuovi posti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' urgente ottenere dal governo nazionale "il riconoscimento di deroghe e poteri speciali nel settore delle politiche per il personale per la Capitale - continua l'assessore -, tanto più in vista del Giubileo e dell'avvio della realizzazione delle opere ottenute in via straordinaria con le risorse del Pnrr. Roma Capitale intende comunque sfruttare al massimo quelle opportunità che la normativa consente, puntando sulle graduatorie di cui dispone e su nuovi concorsi per gli altri profili professionali, come è stato ribadito nell'audizione organizzata dalle commissioni consiliari 'Roma Capitale e personale' e 'Trasparenza'. Già nel corrente anno, oltre all'assunzione dei vincitori di concorso, è iniziata un'operazione di scorrimento delle graduatorie degli idonei, che ad oggi prevede 48 funzionari amministrativi, 60 istruttori amministrativi e 100 Assistenti Sociali in più; con la modifica della pianificazione 2022 in itinere entreranno inoltre 300 profili tecnici. Tale azione continuerà anche nel 2023 con il nuovo piano assunzionale del triennio 2023-2025, ponendo l'attenzione ai profili amministrativi e tecnici, alla polizia locale e al personale educativo scolastico". (Com)