Governo: De Priamo (Fd'I), orgoglio per prima donna e primo esponente di destra politica a Palazzo Chigi

21 luglio 2021

- L'incarico di comporre il nuovo Governo, affidato oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, "assume una portata storica per diversi motivi. Il nuovo Presidente del Consiglio incaricato, per la prima volta in tutta la storia Repubblicana, è una donna ed è espressione della destra politica. Inoltre, altro elemento di fondamentale importanza, dopo anni di governi frutto di manovre di palazzo, oggi viene dato l'incarico di formare il nuovo Governo al leader della coalizione politica uscita vincente dalle elezioni politiche, ripristinando quel doveroso rapporto tra incarico di Governo e mandato elettorale popolare. Siamo fieri della rapidità con cui si è dato vita al Governo con cui Giorgia Meloni saprà condurre il lavoro di risanamento e di crescita della nostra Nazione, e che saprà rappresentare tutti gli italiani. Noi accoglieremo in aula, non senza emozione, il nuovo Governo per dargli piena fiducia, così da affrontare da subito le questioni più importanti e urgenti per gli italiani". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. (Com)