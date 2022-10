Governo: Fontana, Rosso ( Forza Italia), due Piemontesi alla guida di due ministeri strategici per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo la nostra più profonda soddisfazione per l’indicazione a ministri del prossimo Governo Meloni di Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto. Due piemontesi alla guida di due dicasteri strategici per il Paese rappresenta una giornata unica per la nostra regione, per la politica piemontese e per il nostro partito. Lo hanno affermato il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Torino e senatore Roberto Rosso e il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Torino Marco Fontana in una nota stampa. “Dopo tanti anni finalmente un Governo ha una degna rappresentanza della nostra regione sia in termini di quantità e qualità - hanno continuato Fontana e Rosso -. Raccogliamo ancora una volta l’immenso lavoro svolto in questi anni, proprio con coordinatore Zangrillo. (segue) (Rpi)