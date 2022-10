Governo: Fontana, Rosso ( Forza Italia), due Piemontesi alla guida di due ministeri strategici per il paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Un lavoro che ha fatto storcere il naso ma che ha portato la meritocrazia al centro dell’azione del partito. E i risultati si vedono eccome. Se lo scorso mandato elettorale in Parlamento con il lavoro, l’abnegazione, la passione, le competenze, le idee della nostra squadra di parlamentari eravamo riusciti ad ottenere una delle maggiori rappresentanze in termini di Responsabili di Dipartimento nazionali interni al partito ora questo lavoro si traduce in due importanti ruoli di governo. Il nostro augurio sincero va a Gilberto e Paolo che dal momento del giuramento avranno l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia in uno dei momenti più complessi per il nostro Paese sia a livello economico sia a livello sociale. Siamo certi che la scelta del nostro presidente Berlusconi, in accordo con Meloni, sarà ancora una volta vincente. Berlusconi da grande imprenditore di talenti ha dimostrato di saper mettere sempre le persone giuste al posto giusto nel momento giusto”, hanno concluso Rosso e Fontana (Rpi)