Agroalimentare: lunedì al Mercato centrale di Roma si festeggia il "Mortadella Day"

- Lunedì 24 ottobre, al Mercato centrale Roma, si festeggia il "Mortadella Day", giunto alla sua decima edizione, e nato per celebrare l'anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella Bologna (vero e proprio antesignano dell'odierno Disciplinare di produzione Igp). Per l'occasione, tre stelle della cucina si cimenteranno in uno show-cooking dove la regina rosa sarà protagonista in tre versioni regionali: laziale, con lo chef Antonio Ziantoni (una stella Michelin) emiliana, con il Re del Panino Daniele Reponi e francese, con lo chef Bernard Fournier. La Mortadella, infatti, oltre a essere la Bologna per eccellenza, è un ingrediente tipico della tradizione gastronomica romana, famosa anche all'estero, soprattutto in Francia. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna europea Deli Meat che vede Italia e Francia unite nella promozione dei salumi italiani tutelati. Giudici d'eccezione per lo showcooking: il campione olimpionico Massimiliano Rosolino e l'attrice e conduttrice Flora Canto, neo-sposa dell’attore Enrico Brignano. A guidare il Contest tra i tre chef sarà la giornalista e conduttrice televisiva Federica De Denaro. (Com)