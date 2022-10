Governo: Meloni, oggi è un cerchio che si chiude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapete che è molto curioso questo fatto, oggi è un cerchio che si chiude. Ho cominciato a fare politica il giorno dopo la strage di via D’Amelio: adesso salgo questa scala e ci sono le immagini di Paolo Borsellino". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giorgia Meloni, lasciando Montecitorio, in merito alle fotografie esposte alla Camera in occasione dell'iniziativa "A testa alta", a 30 anni dalle stragi in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a 40 anni dagli omicidi di Pio La Torre e di Carlo Alberto Dalla Chiesa. (Rin)