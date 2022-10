© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECongresso nazionale annuale dell'associazione sindrome di Sotos Italia, dal titolo "Assi Gulliver, un viaggio inaspettato". L'obiettivo del pomeriggio è aumentare la conoscenza di questa malattia genetica rara caratterizzata da iperaccrescimento e disabilità intellettiva. All'incontro interviene, alle ore 16, l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 14)Incontro "Noi, giudici a Palermo", nell'ambito del Festival dei beni confiscati. Trent'anni dopo le stragi, Leonardo Guarnotta, magistrato dello storico pool antimafia e già presidente del Tribunale di Palermo, dialogacon il giornalista Attilio Bolzoni e con l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé.via Mosso, 3 (ore 18)REGIONEL'assessore all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, interviene al convegno conclusivo del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile a tema "Nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuovi paradigmi economici".Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 auditorium "Testori" (ore 9:30)Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, partecipa alla Celebrazione Eucaristica in Duomo a Milano, presieduta da Sua Eccellenza monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, in occasione del 120° anniversario della nascita di Don Carlo Gnocchi, padre della Fondazione a lui intitolata.Duomo di Milano (ore 10:30)Nell'ambito della Fiera agricola zootecnica Italiana (Fazi) di Montichiari l'assessore ad agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, interviene al convegno, organizzato da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), "Il futuro delle stalle italiane tra nuova Pac e mercato".Fiera di Montichiari, via Brescia, 129 Montichiari/Bs (ore 14:30)VARIETorna in piazza "La zuppa della Bontà" di Progetto Arca con l'obiettivo di distribuire ai cittadini confezioni di zuppa secca a fronte di piccole donazioni dedicate a sostenere la distribuzione di pasti caldi a chi vive in strada durante l'inverno.piazza Argentina, piazza XXV Aprile e via Dante (ore 10 - 18)Focus su "Carne sintetica, nuove minacce e sfide europee" in occasione della cerimonia inaugurale della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari. Intervengono, tra gli altr: Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia.Fiera agricola e zootecnica di Montichiari, in via Brescia 129 a Montichiari/Bs (ore 11)Dialogo di Daria Bignardi con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini che presentano il loro ultimo libro "Tre film. Cinque drammaturgie dedicate al cinema" Edito da Luca Sossella Editore.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 17:30)Triennale Milano presenta, nell'ambito di Planeta Ukrain - il Padiglione dell'Ucraina alla 23ª Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries - Lullaby for Mariupol.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 19:30)L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiede una celebrazione in cui per la prima volta si uniranno due momenti tradizionali per la Chiesa ambrosiana: la Veglia missionaria e la Redditio Symboli. Monsignor Delpini consegna il mandato missionario e il Crocifisso a 15 partenti e, nella stessa serata, accoglie la Regola di vita dalle mani di alcuni giovani ambrosiani.Duomo di Milano (ore 20:45) (Rem)