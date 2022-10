Veneto: presidente Upi Veneto, buon lavoro al nuovo governo con tre ministri della nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo governo Meloni e ai nuovi ministri, tutte persone di grande caratura, molte delle quali conosco personalmente. Come province e come enti locali, poniamo grandi aspettative sui ministeri per gli Affari regionali e autonomie e ovviamente per le Riforme. Rileviamo con soddisfazione che ci sono ben tre ministri veneti, dei quali uno trevigiano, Carlo Nordio, cui va il mio augurio di buon lavoro". Questo l'augurio che Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e di Upi Veneto, ha rivolto al nuovo esecutivo.(Rev)