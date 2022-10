© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ungherese, Katalin Novak, ha avuto una conversazione telefonica con la premier incaricata, Giorgia Meloni, "mia alleata e amica di lunga data". Lo conferma su Twitter la stessa Novak in un post in italiano con il quale si congratula con Meloni "per la sua nomina a primo ministro italiano donna".(Vap)