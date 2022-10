Egitto-Australia: Fortescue esplora le opportunità d'investimento nel settore minerario e dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano del Petrolio e delle risorse minerarie, Tarek el Molla, ha ricevuto una delegazione della società australiana Fortescue per discutere gli investimenti in Egitto nei settori dell'estrazione mineraria e della produzione di idrogeno verde come energia pulita. Secondo una dichiarazione del ministero del Petrolio egiziano, la delegazione ha espresso l'interesse dell'azienda a investire nel settore del silicio di alta qualità per la produzione di pannelli solari, nei minerali di ferro e rame. (Cae)