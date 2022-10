Ucraina: Zelensky, Mosca cerca di ritardare esportazione grano verso Africa e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia cerca di "ritardare deliberatamente" l'esportazione di grano dai porti ucraini diretti ai paesi dell'Africa e dell'Asia. Lo afferma il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. "Oggi più di 150 navi sono in coda per adempiere agli obblighi contrattuali per la fornitura dei nostri prodotti agricoli", ha detto Zelensky. "Questa è una coda artificiale. È nata solo perché la Russia sta deliberatamente ritardando il passaggio delle navi", ha aggiunto. (Kiu)