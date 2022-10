Usa: governo annuncia espansione programma di scambio TechWomen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha annunciato l'espansione del programma di scambio TechWomen, che quest'anno compie 10 anni di vita, nei Balcani e a Chicago. In una nota, Washington ha spiegato che il programma di tutoraggio - che prevede un periodo di cinque settimane in aziende statunitensi leader della tecnologia - è parte degli sforzi più ampi della diplomazia pubblica degli Stati Uniti e sfrutta la tecnologia per riunire le persone per la comprensione reciproca, con l'obiettivo di creare opportunità per una pace e una prosperità più condivise. L'espansione del programma è prevista in Albania e Montenegro, quindi a Chicago per attingere a un settore tecnologico in crescita e a una rete diversificata di potenziali mentori e società partner di accoglienza. (segue) (Res)