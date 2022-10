Usa: governo annuncia espansione programma di scambio TechWomen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha inoltre lanciato il primo vertice globale del Dipartimento di Stato sulle donne nella tecnologia. Il Summit riunirà gli ex studenti di TechWomen, sia leader emergenti che mentori americani, per un'opportunità di più giorni di collaborare su piani d'azione, questioni del giorno e concluderà il tutto con una competizione simile a Shark Tank per il finanziamento di sovvenzioni di semi per sostenere i loro piani d'azione. Lavorando per creare una maggiore connettività negli sforzi del Dipartimento per responsabilizzare le donne e le ragazze, TechWomen metterà da parte alcuni posti per i partecipanti alle alumne TechGirls che soddisfano i criteri per lo scambio TechWomen. (Res)