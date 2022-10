Usa: commissione 6 gennaio emette mandato di comparizione per Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha emesso un mandato di comparizione nei confronti dell’ex presidente Donald Trump. A meno di tre settimane dalle elezioni di medio termine, in programma per il prossimo 8 novembre, la decisione rischia di dare il via ad una battaglia legale che potrebbe arrivare anche alla Corte suprema. Il mandato chiede all’ex presidente Usa di consegnare tutti i documenti necessari entro il prossimo 4 novembre, e a presentarsi per testimoniare il 14 dello stesso mese. Già la settimana scorsa, la commissione ha votato all’unanimità per emettere un mandato di comparizione nei confronti di Trump, e la vicepresidente, Liz Cheney, ha detto recentemente che se l’ex presidente di rifiuterà di testimoniare “dovremo prendere tutti i provvedimenti necessari”. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito al “New York Times” che lo staff di Trump ha affidato il caso allo studio legale Dhillon Law Group. Una seconda fonte ha affermato che l’ex presidente, durante alcune conversazioni con i suoi consiglieri, avrebbe detto di essere disposto a testimoniare, ma solo se la deposizione sarà trasmessa in diretta. (Was)