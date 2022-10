Governo: Fto, auguri a Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro del Turismo, la senatrice Daniela Santanchè. Dovrà affrontare sfide estremamente impegnative e siamo sicuri che darà il massimo per sostenere un settore economico che vuole tornare a essere determinante per la crescita del Paese". Lo dice in una nota Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio. "Noi, come turismo organizzato, siamo pronti a collaborare in modo concreto, portando le nostre idee, proposte e soluzioni per consentire al comparto di uscire definitivamente da questo momento difficile. Ringraziamo naturalmente anche il ministro uscente, Massimo Garavaglia - conclude Gattinoni - per il lavoro svolto in uno dei frangenti più complessi della nostra storia recente". (Com)