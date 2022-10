Lazio: Righini (Fd'I), farsa dimissioni Zingaretti continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio, Giancarlo Righini, di Fratelli d'Italia, in una nota, dichiara: "Zingaretti si lascia usare dalla sua maggioranza. Lui dichiara che si dimette dopo l'approvazione del Collegato di Bilancio, i suoi convocano un Consiglio regionale la cui discussione al momento non prevede l'esame del Collegato. È di tutta evidenza - sottolinea il consigliere regionale - che al presidente in uscita non interessa la correttezza istituzionale, né la sua immagine politica. Tiene il gioco dei suoi colonnelli, che vogliono prendersi tutto il tempo che gli serve per approvare altri atti oltre il Collegato di Bilancio, per accontentare quanti più amici e fiancheggiatori possibili, in vista di una campagna elettorale che non li vede favoriti", conclude Righini. (Com)