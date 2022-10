Governo: Celli, auguri a Meloni prima donna premier, bel segnale per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri e buon lavoro a Giorgia Meloni. Una donna presidente del Consiglio dei Ministri per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana: è un bel segnale per il nostro Paese che accogliamo positivamente oltre ogni appartenenza politica". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Ci aspettiamo ora dal nascente Governo e dal nuovo Parlamento la massima attenzione e sensibilità alla città di Roma, affinché possa riprendere proficuamente, e in un sano spirito di collaborazione istituzionale, il percorso di riforma costituzionale per Roma Capitale", conclude Celli.(Com)