Governo: De Poli, auguri a Giorgia Meloni e a nuovi ministri, viva l'Italia

- "Nasce oggi il governo del cambiamento: la prima donna presidente del Consiglio è un segnale di novità per le nostre istituzioni. Sosterremo convintamente questo esecutivo. Rivolgiamo le congratulazioni alla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e ai nuovi ministri incaricati a cui auguriamo buon lavoro. Viva l'Italia". Lo afferma in una nota il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati in Senato. (Com)