Haiti: Onu, Consiglio di sicurezza approva all'unanimità sanzioni contro bande criminali

- Il Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite (Onu) ha adottato all'unanimità un regime di sanzioni contro i gruppi armati ad Haiti. I quindici Paesi membri del Consiglio hanno votato un testo, presentato da Messico e Stati Uniti, che dispone l'embargo alle armi, il congelamento di asset e lo stop ai voli internazionali per una serie di "individui o entità" ritenute "responsabili o complici" di azioni che "minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti". Misure fissate per un periodo "iniziale" di un anno, contro chi è coinvolto in azioni come reclutamento di minori, sequestri traffico di persone, omicidi e violenza sessuale come mezzo di guerra, traffico di armi, ostruzione alla distribuzione di aiuti umanitari. Nella risoluzione si cita espressamente il nome di Jimmy Cherizier, detto "Barbecue", potente leader del un cartello di bande armate “G9 an fammi e akye”. (segue) (Was)