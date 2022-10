Haiti: Onu, Consiglio di sicurezza approva all'unanimità sanzioni contro bande criminali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento approvato dal Consiglio (Risoluzione 2653), ha spiegato l'ambasciatore del Messico presso le Nazioni Unite, Juan Ramon de la Fuente, "è un segnale chiaro che il Consiglio di sicurezza non rimarrà con le mani in mano, e agirà non solo contro coloro che creano violenza in strada ma anche contro coloro che li appoggiano, li incentivano e li finanziano". L'ambasciatrice degli Stati Uniti, Linda Thomas-Greenfild ha da parte sua sottolineato che il voto unanime del Consiglio "rappresenta un passo importante per aiutare il popolo haitiano". Al tempo stesso, ha ricordato che Usa e Messico stanno lavorando a una risoluzione per dare il via a una "Missione internazionale di assistenza alla sicurezza", non delle Nazioni Unite, così come sollecitato dal governo haitiano e suggerito anche dal segretario generale Onu, Antonio Guterres. (segue) (Was)