Iran: “Cnn”, Casa Bianca discute con Musk attivazione della rete Starlink nel Paese

- La Casa Bianca ha discusso con Elon Musk la possibilità di attivare la rete Starlink, la costellazione di satelliti di SpaceX, in Iran. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’amministrazione del presidente Joe Biden sta tentando di trovare nuove modalità per sostenere le proteste dei cittadini contro le autorità di Teheran, esplode poco più di un mese fa dopo la morte di Mahsa Amini, ragazza 22enne di origine curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non avere indossato correttamente il velo. Secondo le fonti, la Casa Bianca ritiene che il servizio satellitare abilitato dalla rete Starlink possa rappresentare una soluzione contro le restrizioni all’accesso ad internet imposte dal governo iraniano a causa delle proteste. “Stiamo facendo il possibile per sostenere il popolo iraniano e le sue aspirazioni: si tratta di un movimento di giovani donne e ragazze, che sta coinvolgendo sempre più aspetti della società e che non vogliamo venga silenziato”, ha detto alla “Cnn” un alto funzionario dell’amministrazione rimasto anonimo. Se si dovesse arrivare ad un accordo, si tratterebbe del secondo Paese in cui il governo Usa ha chiesto l’aiuto di Starlink per garantire i servizi di telecomunicazione, insieme all’Ucraina. (Was)