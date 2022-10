Municipio Roma III: Laguzzi-Funghi-Rampini (Pd), sostenere cultura e associazionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Municipio Roma III Filippo Maria Luguzzi, Nicoletta Funghi e Federica Rampini, del Partito democratico, intervenuti a margine dell'incontro pubblico a Piazza Sempione che vede presente moltissime realtà associative del Municipio, in una nota, dichiarano: "Il Municipio Roma III è ricchissimo di associazioni e di artisti che negli anni hanno animato, in forma autonoma o su iniziativa istituzionale, i quartieri del nostro territorio con attività ed eventi culturali, valorizzandone la storia antica, gli autori, gli artisti e i personaggi storici, promuovendo iniziative dell'estate romana o aderendo a festival promossi da altri enti e soggetti a vario titolo. A fronte di numerosi cori polifonici, associazioni culturali, scuole di musica e arte, nonché di artisti nostrani, il Municipio - aggiungono Laguzzi, Funghi e Rampini - si presenta con un'ampia e variegata conformazione territoriale che consente di promuovere la cultura, non solo in spazi e luoghi chiusi o tradizionalmente intesi, ma anche all'aperto, presso portici e cortili, parchi e aree verdi che offrono naturali arene e piazze, grandi parcheggi, le fermate della metro, le aree antistanti i mercati rionali, oltre a tutte le aree interessate dalle recenti opere murali e i percorsi della memoria". (segue) (Com)