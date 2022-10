Municipio Roma III: Laguzzi-Funghi-Rampini (Pd), sostenere cultura e associazionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La delibera n. 37, approvata dal consiglio municipale lo scorso 13 ottobre - proseguono Laguzzi, Funghi e Rampini - fissa alcuni criteri cardine per il prossimo avviso pubblico per l'assegnazione dei fondi cultura, criteri guida per la scelta delle manifestazioni culturali che valorizzino sia gli aspetti territoriali sia le storiche realtà culturali ma anche quelle emergenti, rivolgendosi ad un pubblico il più ampio possibile. Uno fra gli obiettivi primari della delibera - spiegano i consiglieri municipali - è porre particolare attenzione a quelle zone, le periferie della periferia, che da anni stentano per mancanza di fondi o sensibilità istituzionale, ad avere, promuovere ed organizzare iniziative ed eventi culturali (Cinquina, Vigne Nuove, Casale Nei, Castel Giubileo, Settebagni, Fidene). Lo fa individuando un altro principio cardine, l'avviso pubblico come modalità di partecipazione ed assegnazione, sia ai fini della trasparenza sia ai fini della partecipazione stessa. L'incontro di oggi va proprio in questo senso, condividere ed informare, consentendo a tutti di partecipare", concludono Laguzzi, Funghi e Rampini. (Com)