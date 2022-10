Spagna: autotrasportatori chiedono proroga aiuto di 20 centesimi al litro per carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autotrasportatori spagnoli hanno chiesto al governo di Madrid una proroga dell'aiuto di Stato di 20 centesimi al litro per l'acquisto di carburante in vista dei nuovi aumenti dei prezzi che scadrà il 31 dicembre di quest'anno. "Non sappiamo quando i prezzi del carburante torneranno alla normalità, quindi è assolutamente necessario che le aziende di trasporto continuino a ricevere aiuti per far fronte agli alti costi e garantire i servizi da cui dipendono l'approvvigionamento della popolazione e il benessere dell'economia spagnola", ha affermato il segretario generale della Confederazione spagnola del trasporto merci (Cetm), José María Quijano. A questo proposito, l'associazione di categoria ha ricordato che l'esecutivo si è già impegnato con il settore a mantenere questi aiuti fino a quando la situazione attuale continuerà. Lo sconto di 20 centesimi al litro doveva essere in vigore tra il primo aprile e il 30 giugno, ma la crisi energetica aveva reso necessaria una prima proroga fino alla fine dell'anno.(Spm)