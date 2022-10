Governo: ecco i ministri senza portafoglio dell'esecutivo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco i ministri senza portafoglio dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Ministro per la Pubblica amministrazione, Gilberto Pichetto Fratin. Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Ministro per le Politiche del mare e per il Sud, Sebastiano Musumeci. Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto. Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella. Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.(Rin)