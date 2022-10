Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti starebbero per togliere al leader oppositore, Juan Guaidò, il riconoscimento di presidente "ad interim" del Venezuela. Lo scrive la testata statunitense "Cnn" citando due fonti vicine alla dirigenza delle opposizioni. Una delle fonti afferma che la Casa Bianca vorrebbe formalizzare il passaggio a gennaio, in coincidenza con l'avvio della nuova sessione del parlamento venezuelano. Una seconda testimonianza conferma che - come scritto giovedì dal "Financial Times" - gli stessi partiti dell'opposizione starebbero lavorando a un piano per mettere fine all'esperienza del "governo ad interim", nato a gennaio 2019 con la decisione, in parte in linea con la Costituzione, di affidare a Guaidò, allora presidente del Parlamento, il ruolo di capo dello Stato in attesa di nuove elezioni. Un piano che "si sta negoziando da tempo", dice la fonte alla "Cnn". Le indiscrezioni arrivano nei giorni in cui il fronte dell'opposizione sta mettendo a punto il processo delle primarie per individuare il possibile candidato alle presidenziali del 2024. (segue) (Vec)