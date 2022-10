Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è deciso di riprogettare tutto senza Guaidò come presidente ad interim" scriveva il "Ft", citando "una figura di spicco" di uno dei partiti oppositori. "C'è la schiacciante convinzione che la figura di Guaidò e il governo ad interim siano in contrasto con la realtà". La testata sottolinea in particolare i ragionamenti che gli Usa, ma anche l'Unione europea, starebbero facendo per creare condizioni utili a reinserire il Venezuela - primo al mondo per riserve certificate di idrocarburi - nel novero dei possibili fornitori di gas e petrolio, per svincolarsi ulteriormente dall'offerta della Russia. Si tratterebbe innanzitutto di rimuovere le sanzioni comminate dal dipartimento del Tesoro che continuano a complicare la già precaria produzione interna di derivati del greggio. Un passaggio tutt'altro che scontato dal momento che, soprattutto senza contropartite politiche di peso, finirebbe comunque per dare ulteriore ossigeno a Maduro. Anche perché, forte di un piano di apertura straordinaria alle importazioni, il governo venezuelano sta lentamente facendo risalire l'economia da un baratro cui sembrava condannata. (segue) (Vec)