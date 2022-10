Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media regionali seminano comunque dubbi sulla validità delle indiscrezioni fornite dalle testate Usa. Nella serata di mercoledì, poco prima che il "Financial Times" pubblicasse il suo pezzo, la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha infatti incontrato a Washington i rappresentanti della Piattaforma unitaria del Venezuela, l’insieme dei principali gruppi di opposizione nel Paese. La vice segretaria, si legge in una nota, "ha ribadito la necessità di tornare ad un processo negoziale che consenta di organizzare elezioni libere e trasparenti in Venezuela nel 2024, risolvendo al contempo i problemi del Paese sul piano umanitario". Un incoraggiamento alla ripresa del dialogo formalmente ancora aperto in Messico, comunque concesso ai funzionari delegati da Guaidò negli anni scorsi. (segue) (Vec)