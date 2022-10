Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza "ad interim" di Guaidò era seguita alla denuncia di irregolarità nelle elezioni generali di fine 2018, che avevano consegnato un nuovo mandato a Nicolas Maduro. Una soluzione "costituzionale" che, pur contestata a livello giuridico, ha riscosso da subito un'ampia eco politica. Al riconoscimento, immediato, dell'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, se ne sarebbero in breve aggiunti quelli di molti altri Paesi, oltre 50, tra cui importanti attori regionali come la Colombia, o europei, come il Regno Unito. L'Unione europea, con ogni probabilità per le divisioni interne ai governi di Italia e Spagna, non ha mai raggiunto l'unanimità indispensabile a pronunciarsi in favore di Guaidò. (segue) (Vec)