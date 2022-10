Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso di Guaidò sulla scena internazionale ha peraltro dato vita a una situazione politica complessa, mai sfociata nella soluzione della crisi che si proponeva di affrontare. I governi presso cui il leader oppositore si era accreditato hanno anche riconosciuto i rappresentanti diplomatici come ambasciatori del Venezuela, passaggio replicato - non senza polemiche - anche presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Alla visibilità oltre confine non è mai corrisposto però un reale controllo di Guaidò sul territorio nazionale. Il presidente "ad interim" ha potuto contare anche su alcuni fondi giunti dalla comunità internazionale, la cui gestione è nel tempo finita nel mirino delle critiche per presunte malversazioni, ma non ha mai potuto esercitare un potere amministrativo sul territorio. (segue) (Vec)