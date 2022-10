Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non maggiore fortuna hanno avuto i tentativi di forzare le dimissioni di Maduro, vuoi con la pressione politica operata dai dodici Paesi americani facenti parte del "gruppo di Lima", vuoi con più incisive azioni sul territorio. È il caso della consegna di "aiuti umanitari" raccolti con un concerto di beneficenza nella città colombiana di Cucuta, al confine col Venezuela: Caracas, rivendicando la sovranità dei confini, ha chiuso la frontiera e impedito l'accesso a tir entro i quali peraltro, sosteneva esserci non beni di primo soccorso ma materiale da usare per azioni militari. Offensive cui Maduro ha sempre resistito, soprattutto tenendo a sé i militari, nonostante i ripetuti appelli che Guaidò ha lanciato alle caserme di "abbattere il regime". (segue) (Vec)