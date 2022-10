Venezuela: Guaidò su indiscrezioni stampa Usa, governo ad interim è "necessario" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio del panorama politico regionale ha ulteriormente ridotto il peso di Guaidò. Non tanto per l'uscita di scena di Trump, il cui successore, Joe Biden, non ha sin qui formalmente disconosciuto Guaidò, ma soprattutto per l'insediamento di altri governi di sinistra in Sud America, a partire da quello colombiano di Gustavo Petro. La riapertura dei rapporti diplomatici tra Colombia e Venezuela ha permesso a Maduro non solo di poter contare sulla ripresa di un commercio fondamentale (la frontiera condivisa è la seconda nella regione per estensione), ma anche della possibilità di divenire attore strategico nella ripresa dei colloqui di pace tra Bogotà e e varie formazioni armate ancora operanti nella zona. (Vec)