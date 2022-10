Bosnia: Dodik, senza risultati preliminari delle elezioni presenteremo denuncia contro Cik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle ultime elezioni per la presidenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, ha affermato che se i risultati preliminari per la presidenza dell'entità "non saranno annunciati entro domani", verranno presentate "gravi accuse penali contro ogni membro della Commissione elettorale centrale (Cik)" della Bosnia Erzegovina. "Se domani non ci saranno i risultati preliminari, come richiede la legge, presenteremo gravi accuse penali contro ogni membro della Cik, la quale ha smesso di contare i voti arrivata al 99,2 per cento dei scrutini effettuati, quando era chiaro che io avevo vinto", ha affermato Dodik ripreso dalla stampa bosniaca. La Commissione elettorale della Bosnia Erzegovina è impegnata da giorni nel riconteggio e nella verifica dei voti elettorali riguardanti le elezioni del 2 ottobre in particolare quelli validi per la presidenza della Repubblica Srpska. (Seb)