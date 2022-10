Governo: Paita (Azione-Iv), buon lavoro a Meloni, prima donna premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, dandole atto di essere la prima donna della storia italiana a ricoprire il ruolo di capo del governo. Faremo un’opposizione leale e seria, vigilando sull’operato dell’esecutivo e come sempre avendo come unico faro il bene del Paese. Senza sconti ma con serietà istituzionale". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)